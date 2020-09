IOC gelooft in Olympische Spelen: "Wielrennen is het bewijs"

De sportwereld heeft opnieuw hoop. Na de coronacrisis en de maandenlange break lijkt de sportwereld zich opnieuw op gang te hebben getrokken. Ook het Internatnionaal Olympisch Comité heeft er vertrouwen in dat de Olympische Spelen door zullen gaan volgende zomer.

Met de Ronde van Frankrijk is een van de grootste jaarlijkse sportevenementen nagenoeg vlekkeloos verlopen. Parijs werd gehaald en geenenkele renner testte positief op het coronavirus. Ook de snelle organisatie van het WK in Imola geeft de burger moed.

En niet alleen de burger, ook IOC-voorzitter Thomas Bach is hoopvol. "Op zo'n korte tijd een WK organiseren, dat is zeker een olympisch record", klinkt het bij Sporza.

"We hebben gezien dat het mogelijk is om een groot sportevenement te organiseren, zelfs zonder een vaccin. Met de juiste maatregelen is het mogelijk, als we bekijken hoe we iedereen zo goed mogelijk kunnen beschermen."

"We bereiden verschillende scenario's voor omtrent de Olympische Spelen. Voorlopig werken we aan een scenario waarbij de Spelen door zullen gaan. Of er publiek toegelaten zal worden is nog niet duidelijk", besluit Bach.