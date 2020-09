Van der Breggen vond dit haar meest moeilijke zege op de Muur van Hoei: "Ik voelde enige druk"

Wie anders dan Anna van der Breggen heerste op de Muur van Hoei. Haar landgenote Demi Vollering maakte het haar nog even moeilijk, maar eens te meer stond er geen maat op Van der Breggen. Haar zesde overwinning op rij in Hoei. Het lijkt waanzin, maar het is realiteit.

Van der Breggen moest er wel vor knokken om ook deze keer als eerste over de streep te komen in de Waalse Pijl. "Ik ben blij dat ik kon winnen. Dit was de spannendste van allemaal", vond de winnares. "De ploeg was echt goed en hard aan het rijden. Ik voelde enige druk om het af te maken."

VOLUIT IN LAATSTE 150 METER

Dat moest zoals steeds gebeuren op de gevreesde Muur van Hoei. "Ze zetten mij vooraan af en ik hou er altijd van om dan mijn eigen tempo te rijden. Als de anderen aanzetten, moet je natuurlijk volgen. Ik was aan het wachten tot aan het bordje van de laatste 150 meter. Vanaf daar kon ik voluit gaan."

Van der Breggen is ontegensprekelijk de koningin van de Waalse Pijl. Waardoor komt ze hier toch altijd zo goed voor de dag? "Het is zwaar, dit is iets wat me ligt. Hopelijk komen er nog enkele goede koersen aan."