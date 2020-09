Wie volgt Julian Alaphilippe op? Dit zijn onze favorieten voor de Waalse Pijl

Vandaag staat de Waalse Pijl op het programma. Julian Alaphilippe kan voor de derde keer op rij de sterkste worden op de Muur van Hoei.

Dit jaar gaan we van start in Herve, op zestig kilometer van Hoei. De renners maken eerst een stevige omweg om dan op de Muur van Hoei het verschil te maken. De meeste hellingen bevinden zich in de latere fase van de wedstrijd. De Muur van Hoei (9,6%) zal ook dit jaar de stevigste kuitenbijter zijn voor de renners en het is afwachten wie daar het het beste naar voren komt.

De voorbije twee jaar was dat telkens Julian Alaphilippe. De wereldkampioen uit Frankrijk zou straks ook weer voor winst gaan, maar is van de startlijst geschrapt. Dat meerdere keren de Waalse Pijl winnen geen onmogelijke opgave betekent, bewees Alejandro Valverde. De Spanjaard won op de Muur van Hoei van 2014 tot 2017, maar liefst vier jaar achter elkaar.

Wie straks dé uitgesproken favoriet is, is Marc Hirschi. De jonge Zwitser maakte indruk tijdens de Tour de France en de Waalse pijl lijkt hem op het lijf geschreven. Hier zijn onze favorieten.

***** Hirschi, Pogacar

**** Kämna

*** Higuita, Kwiatkowski, Martinez, Uran

** Dumoulin, Porte, Woods

* Bagioli, Teuns