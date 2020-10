Campenaerts wil vlak voor Giro niet praten over de Spelen: "Ben het beu, media is er meer in geïnteresseerd dan ik"

Victor Campenaerts maakt zich op voor de Giro en zijn focus ligt dan ook volledig daar. De Spelen, dat is pas voor de langere termijn en daar is hij momenteel niet mee bezig. Campenaerts ergert er zich ook aan dat de vragen over de Spelen telkens terugkomen.

Op een online persbabbel werd hem gevraagd of goede tijdritprestaties in de Giro ook zijn kansen kunnen bevorderen voor het tweede ticket op de Olympische Spelen. "Eerlijk gezegd ben ik het beu om altijd die vragen te krijgen over de Olympische Spelen. Ik wil nu een goede Giro rijden", aldus Campenaerts.

Of hij dan mee mag naar Tokio of niet, zal later wel blijken. "De media is er meer in geïnteresseerd dan ik, denk ik. En ik heb zeer geïnteresseerd in de Olympische Spelen, maar ik wil er nu niet aan denken. Ik wil nu presteren in de Giro."

MEER KANS IN TWEEDE TIJDRIT

De vraag is dan in welke etappe dat dan precies het best kan gebeuren. Er zijn immers drie tijdritten in de Giro van 2020. "Het grootste doel is de openingstijdrit, omdat er aan de finish een trui wordt uitgedeeld. Ik denk dat ik meer kans maak in de tweede tijdrit. Daar liggen ook enkele hellingen in. Ik ben geen supergoede klimmer, maar rijd wel beter bergop dan Filippo Ganna, denk ik."