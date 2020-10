📷 Wereldkampioen Alaphilippe krijgt gepersonaliseerde fiets: "Echt een mooie verrassing"

Julian Alaphilippe gaat voortaan als wereldkampioen koersen rijden voor Deceuninck-Quick.Step. Daar hoort natuurlijk bijpassend materiaal bij. Zoals een nieuwe, gepersonaliseerde fiets. Die stond op hem te wachten zodra hij zich weer bij de ploeg voegde.

Na het WK mocht Alaphilippe enkele dagen in de privésfeer doorbrengen, maar met Luik-Bastenaken-Luik komt er alweer een belangrijke afspraak aan. Alaphilippe zal die klassieker al rijden op zijn nieuwe fiets. "Ik was al blij om terug met mijn ploegmaats en de staff samen te kunnen werken, maar deze fiets is echt een mooie verrassing."

De volgende twaalf maanden zal dit de wedstrijdfiets van Alaphilippe worden. "Het is een plezier om te weten dat deze een heel jaar van mij zal zijn. Ik zal mij zo veel mogelijk vooraan in wedstrijden tonen", belooft de Fransman.



Foto: © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

De regenboogkleuren zitten er uiteraard in verwerkt, net als in zijn helm. "Ik hou van al de persoonlijke elementen en ik wil Specialized hiervoor bedanken. Ze hebben een geweldige job gedaan."