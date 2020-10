Parijs-Roubaix komt in het gedrang door te hoge coronacijfers

Gaat één van de mooiste koersen van het jaar niet door? Volgens organisatie ASO komt Parijs-Roubaix in het gedrang.

Koersorganisatie ASO en prefect Michel Lelande zaten samen om het laten doorgaan van de koers te bespreken. Een finale beslissing kwam er niet, aangezien Roubaix momenteel een te hoog aantal coronagevallen heeft.

Zo is Lille, op 15 km van Roubaix, zone 'rouge écarlate' geworden. Dat is zowat de slechtste quotering die een zone kan krijgen in tijden van corona. Daardoor heeft organisatie ASO besloten om nog niet over te gaan tot een definitieve beslissing en deze pas binnen 10 dagen te nemen. De vraag is of de situatie op zo'n korte tijd ferm zal verbeteren.

Christian Prudhomme, die zelf al te kampen heeft gehad met het virus, hoopt door het aanwezige volk te filteren alsnog de koers te kunnen laten doorgaan.