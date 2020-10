Toptalent Quinn Simmons slaat mea culpa na schorsing: "Was niet racistisch bedoeld"

Quinn Simmons zit in een lastig parket bij Trek-Segafredo. De Amerikaanse renner blijft voor nog onbepaalde duur geschorst. Hij heeft wel al gereageerd op het voorval dat zijn schorsing veroorzaakte.

Trek-Segafredo maakte duidelijk dat Simmons niet geschorst is vanwege zijn politieke ideologie. De jonge Amerikaan liet weten dat hij Trump-fan is. "Wel omdat hij op Twitter een conversatie aanging die niet strookt met de waarden van een renner van onze ploeg", klinkt het in een persbericht.

Ploegleider Luca Guercilena gelooft nog steeds in een toekomst van Simmons bij de ploeg.

Simmons zelf kreeg ook de kans om te reageren. "Voor diegene die de gekleurde emoji racistisch vonden kan ik beloven dat ik het niet op die manier bedoelde. Ik wil me tegenover iedereen excuseren die het zo opvatte. Ik ben tegen racisme op elk mogelijke manier", klinkt het.