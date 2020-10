Primož Roglič rijdt eerste koers sinds WK-heisa: "Een groot plezier voor mij om aan de start te staan"

Primož Roglič is opnieuw in België. Iets wat niet meteen aangeraden leek na afloop van het WK. Daar was er veel om te doen of Roglič nu niet meer had kunnen doen voor Wout van Aert. Inmiddels is het stof gaan liggen en kan Roglič zich weer focussen op de koersen voor Jumbo-Visma.

Met eerst dus Luik-Bastenaken-Luik. Meteen een zware wedstrijd na al een enorm pittig WK. "Ik ben zo goed mogelijk hersteld van het WK", zegt Roglič. Luik-Bastenaken-Luik is voor hem wel een wedstrijd met een bepaalde aantrekkingskracht. "Dit is de oudste klassieker op de kalender. Het is een groot plezier voor mij om aan de start te staan." We hebben niet specifiek één kopman De nummer twee uit de Tour moet ook wel de kwaliteiten hebben om een rol te spelen. Tenzij de ploeg een andere kaart trekt. "We hebben niet specifiek één kopman. Tom Dumoulin en ik zullen op het einde zien wie de beste benen heeft." In de Tour meldde Jumbo-Visma zich als een ijzersterk geheel, ook al werden sommige beslissingen achteraf in twijfel getrokken. Maar gaat de ploeg ook zo sterk voor de dag komen in Luik-Bastenaken-Luik? "We zijn alvast allemaal gemotiveerd om hier te koersen."