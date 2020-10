BREAKING: Geraint Thomas stapt uit de Ronde van Italië

Geraint Thomas zal niet meer van start gaan in de vierde rit van de Ronde van Italië. Dat heeft zijn ploeg Ineos Grenadiers bevestigd. Voor Thomas was de derde etappe, de bergrit naar de Etna, een pijnlijke calvarietocht geworden.

Na een tweede plaats in Tirreno-Adriatico leek Geraint Thomas klaar om een gooi te doen naar de eindzege in de Giro. Op dag één deed de Welshman in de tijdrit ook meteen goude zaken. Op de derde dag van de grote ronde liep het echter mis, nog voor de officiële start.

Thomas kwam immers ten val tijdens de neutralisatie en zou daar de gevolgen van ondervinden. Pech voor hem dat net een eerste zware bergrit met aankomst boven op het programma stond. Later in die rit zou Thomas nog een keer ten val gekomen zijn. Hij reed zichtbaar met pijn rond en het was dan al de vraag of het überhaupt zin had om verder te zetten.

Geraint Thomas has been withdrawn from the Giro d’Italia ahead of stage four after further scans revealed a fracture of his pelvis following yesterday’s crash. — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 6, 2020

Nog voor aan de slotklim begonnen werd reed Thomas achterop. Hij zwoegde zich tot boven, waar hij tot de vaststelling moest komen dat hij meer dan tien minuten verloren had. Enige hoop op een goed klassement was dus sowieso weg. Ineos wilde nog de ochtend afwachten, maar uiteindelijk is dus toch beslist dat Thomas niet meer verder zal rijden in deze Giro.