Voorbeschouwing Ronde van Italië: Pure sprinters zijn aan zet in vierde etappe, maar klim van ongeveer 20 kilometer lang kan roet in het eten strooien

Vandaag staat de vierde rit op het programma in de Ronde van Italië. De renners rijden van Catania naar Villafranco Tirrena. Het is een rit van 140 kilometer en halverwege moeten de renners over een klim van 20 kilometer.

Krijgen we vandaag een sprintersetappe in de Giro? De kans is bestaande, want onderweg komen de renners vandaag slechts één klim tegen. Het is wel niet de minste klim, want met de Portella Mandrazzi moeten de renners over een klim van bijna 20 kilometer.

De Portella Mandrazzi ligt wel al halverwege op het parcours en met een gemiddeld stijgingspercentage van 4% lijkt de klim niet zo zwaar. Toch zou de ploeg van Peter Sagan daar de wedstrijd eventueel hard kunnen maken om de pure sprinters te laten lossen. Krijgen we een massasprint of zorgt iemand voor een verrassing? Antwoord binnen enkele uren.