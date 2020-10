Evenepoel eerlijk: "Giro kan ik niet opzetten" en "Of ik nu schrik heb?"

Remco Evenepoel won elke race in 2020 waar hij de finish wist te bereiken, maar in de Ronde van Lombardije liep het mis en crashte hij zwaar.

"De Giro kan ik niet opzetten. Ik heb het geprobeerd, maar het lukt niet. Of ik hem ging winnen? Geen idee, we waren op de goede weg. We waren heel goed bezig", aldus Evenepoel bij VTM.

"Maar ik ben al blij dat ik er volgend jaar wel nog kan voor gaan. Dat is op dit moment al een overwinning voor mij."

Geen schrik?

Rest de vraag: heeft Evenepoel nu geen schrik na zijn zware val? "Ik heb al een paar ritjes gemaakt en de eerste dag was het in de nattigheid. In de bochten had ik meteen het gevoel goed te pakken."

"Van zodra ik kan ga ik mijn grenzen ook vooraf opnieuw verleggen. Je kan niet anders, je moet vooruit. Lombardije volgend jaar? Dat is een ander verhaal, maar ik ga erdoor moeten. Als ik er wil winnen, dan zal ik die afdalingen ook moeten doen."