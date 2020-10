Laatste dag voor de rustdag, komen de kleppers aan bod in bergetappe Ronde van Italië?

Zondag staat de 9e etappe in de Ronde van Italië op het menu, de laatste etappe voor de eerste rustdag maandag. Trekt het peloton zich nu wel iets aan van de vlucht of blijven de vluchters opnieuw voorop?

De renners vertrekken in San Salvio langs de Adriatische kustlijn en trekken na zo'n 50 kilometer het binnenland in. Halverwege de etappe ligt de Passo Lanciano, een klim van eerste categorie die 12,4km lang is en 7% gemiddeld bedraagt.

Vanaf daar is het profiel van de etappe nooit meer vlak. Na de afdaling blijven de renners klimmen. De Passo San Leonardo is het voorbeeld van zo'n loper die ellendig lang naar boven blijft gaan: 14,4km aan 4,3% gemiddeld.

De renners zitten dan op 50km van de finish maar moeten met de Bosco di Sant'Antonio nog een klim van 10km overwinnen. Enkele kilometers voor de aankomst ligt de top van de Roccaraso, 9,6km met enkele zwarte stroken in. Vanaf dan moeten de renners dalen maar de laatste kilometer is opnieuw steil bergop.

Favorieten

Het is moeilijk om echte favorieten aan te duiden voor deze etappe aangezien het raden is naar het tempo dat het peloton der favorieten zal opleggen. Enkele mogelijke vluchters zijn Jack Haig, Zakarin, Carboni en waarom niet Thomas De Gendt? Is er een blok sterk genoeg om het tempo te bepalen en iedereen te versmachten? BIj de favorieten wordt het uitkijken naar een duel Fuglsang-Nibali. Of kan Kruijswijk nu wel telkens op het wiel springen? En wat met de outsiders Vanhoucke-Kelderman?

Het wordt ook uitkijken naar de weerbaarheid van roze trui Joao Almeida. Kan de Portugees van Deceuninck-Quick.Step zijn leiderstrui behouden?