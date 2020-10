Deceuninck-Quick-Step heeft selectie voor Scheldeprijs bekendgemaakt: Sam Bennett moet voor overwinning zorgen

In Gent-Wevelgem kwam Sam Bennett niet echt in het stuk voor, maar woensdag krijgt hij in de Scheldeprijs een nieuwe kans om zich te tonen. De Ier zal als kopman starten voor Deceuninck–Quick-Step.

Sam Bennett kan in deze wedstrijd op enkele sterke knechten rekenen. Zo zullen ook Florian Sénéchal, Yves Lampaert, Michael Mørkøv, Jannik Steimle, Shane Archbold en Bert Van Lerberghe van de partij zijn.

We continue our Classics campaign this Wednesday at Scheldeprijs?ref_src=twsrc%5Etfw">@Scheldeprijs, Flanders' oldest race, which we won on six occasions with three different riders: https://t.co/XOfzbdcAnN pic.twitter.com/ev2BsSfOC5