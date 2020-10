Deceuninck-Quick-Step vertrekt in Ronde van Vlaanderen onder andere naam: "Hopelijk kunnen we deze unieke tenue eer aandoen"

U moet niet op zoek gaan naar Deceuninck–Quick-Step tijdens de komende Ronde van Vlaanderen. De Belgische wielerploeg zal namelijk starten onder een andere naam. Bij deze wedstrijd gaan ze van start met de naam Elegant–Quick-Step.

Elegant is het raamconcept van Deceuninck. Patrick Lefevere gaf meer uitleg over deze eenmalige naamswijziging. "Het is een speciaal seizoen geweest. Het is een privilege om met Deceuninck aan dit project te kunnen werken. Hopelijk kunnen we deze unieke tenue eer aandoen bij een onvergetelijke editie van de Ronde van Vlaanderen."

Happy to share with you all that next weekend we will race @RondeVlaanderen - the last Monument of the season - as Elegant - Quick-Step!

