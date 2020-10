Jolien D'hoore schrijft geschiedenis met dank aan specifiek trainingswerk: "Na Kemmelberg dacht ik: dit is voor mij"

Dat Jolien D'hoore een straffe sprint in de benen heeft, weten we natuurlijk al vele jaren. Om Gent-Wevelgem te kunnen winnen, komt er wel wat meer bij kijken. Ook andere aspecten van de koers beheerste D'hoore perfect tijdens de Vlaamse klassieker.

Zo werd Jolien D'hoore de eerste Belgische winnares in Gent-Wevelgem. "Het is echt ongelooflijk. Ik weet dat die koers mij ligt, maar het was altijd net niet. Ik voelde mij tijdens de koers heel goed. Het bewijs was dat ik mee was met de eersten over de laatste keer de Kemmelberg. Toen dacht ik: dit is gewoon voor mij."

Dat D'hoore zo goed mee de hellingen over kon, viel inderdaad wel op. "Ik heb heel hard getraind op interval en op het klimmen. In de hoop dat ik nu de klimmen in de Ronde van Vlaanderen wel overleef." In Gent-Wevelgem heeft het alvast goed uitgepakt.

PERFECT WERK VAN AMY PIETERS

Bovendien werd D'hoore gesteund door een Nederlandse teamgenote die goud waard was. "Ik had Amy Pieters mee in de kopgroep, zij heeft perfect werk geleverd. Ze zei constant tegen mij: 'Rustig, rustig. Focus u gewoon op uw sprint met ons groepje.' Het was supermooi."

Met ook nog Lotte Kopecky die meespurtte voor de zege legden Belgische rensters beslag op de eerste twee posities. Knap. "Lotte is al een paar weken heel goed bezig. Dat is alleen maar goed voor het Belgisch vrouwenwielrennen."