Opvallend: renner had akkoord met Androni Giocattoli-Sidermec, maar gaat bij WorldTour-ploeg aan de slag

Twee nieuwe renners voor Mitchelton-Scott. De WorldTour-ploeg heeft zich bij haar mannenploeg versterkt met Kevin Colleoni en bij voor haar vrouwenploeg maakt Arianna Fidanza de overstap. Fidanza komt over van de Lotto Soudal Ladies.

De transfer van Kevin Colleoni is opvallend. Volgend seizoen was hij normaal gezien uitgekomen voor Androni Giocattoli-Sidermec, maar in onderling overleg is er besloten dat hij bij Mitchelton-Scott aan de slag mag gaan.

NEW RIDERS



"It would be a dream to win a Classics race but I also would like to help the team for victories too.” - Fidanza



"I think it is the best choice for my professional & personal growth." - Colleoni



Italian duo join Mitchelon-SCOTT