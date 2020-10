Alle maatregelen voor unieke Ronde bekend: thuis blijven is de boodschap, streng politieoptreden voorzien

We kennen allemaal de beelden van een Ronde van Vlaanderen zoals we die gewoon zijn: een mensenzee langs de kant, een massa Vlaamse vlaggen, zeker aan de aankomst. Dat mag het dit jaar niet worden. Niet aan start en finish, en eigenlijk nergens.

Alle genomen maatregelen en regels die gelden voor de Ronde van Vlaanderen 2020 zijn nog eens duidelijk gemaakt. Langs het parcours zijn 22 veiligheidszones in het leven geroepen. In die zones geldt een algemeen publieksverbod. Er wordt dus opgeroepen om thuis te blijven en de koers op tv of on line te volgen.

Zoals eerder reeds bekend was, is er ook geen publiek toegelaten aan de start-en aankomstzones en op hellingen of kasseizones. Tevens geldt er een mondmaskerplicht overal langs het parcours, voor de mensen die voor hun woning toch een kijkje komen nemen. Er zal door de politie streng opgetreden worden bij overtredingen.

VOORJAAR 2021

Flanders Classics ziet in de Ronde van Vlaanderen van komende zondag een belangrijke test voor het voorjaar van 2021, dat wellicht ook nog deels gehypothekeerd zal worden door corona.