Harm Vanhoucke vindt tijdsverlies nog meevallen na waanzinnige Girorit: "Ik vreesde zo'n etappe"

De eerste etappe na de rustdag in de Giro was er eentje voor de geschiedenisboeken. Voor Vanhoucke was dat niet meteen goed nieuws. Hij voelde zich niet top en leed bijgevolg ook tijdsverlies. Het verlies is redelijk aanzienlijk, maar valt in de grotere context nog mee, aldus Vanhoucke.

"Ik voelde me al niet echt goed op die eerste steile knik", gaf Harm Vanhoucke bij Sporza aan dat hij al snel wist hoe laat het was. "Ze hebben twee uur echt volle bak gereden. Het was een slechte etappe om een slechte dag te hebben." LIEVER LANGE LOPER Vanhoucke heeft natuurlijk al een hele bijzondere periode beleefd in de Giro. "Ik denk dat het ook een beetje de tol is van in de eerste week iedere keer à bloc te gaan. Ik vreesde wel zo'n etappe: iedere keer die steile knikjes, dat ligt me niet zo goed. Ik heb liever een lange loper. Het klimtalent van Lotto Soudal verloor drie minuten op de toppers. "Drie minuten... Het valt nog mee, denk ik. In de slotweek gaan er grotere verschillen zijn. Ik verwacht ook dat er nog een paar man zal doorzakken."