Arnaud Demare na nieuwe triomf: "Ik voelde me beresterk"

Wie kan Arnaud Demare nog kloppen in een sprint? De Fransman lijkt alles te winnen wat er te winnen valt en was nu al voor de vierde keer de sterkste in de Giro.

"Het team heeft echt supergoed gewerkt vandaag. Het was aan mij om hun werk af te maken en dat is gelukt", zei een tevreden Demare na afloop. Het was een prachtige sprint, waarin de Fransman opnieuw aan het langste eind trok. "Ik wachtte, wachtte en bleef maar wachten. Op het moment dat ik vertrok voelde ik me beresterk." "Ik had even schrik dat ze mij nog gingen inhalen, maar ik haalde het als eerste. Dit is geweldig."