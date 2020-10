Benoot hoopt dat ze er een lastige finale van gaan maken in de Ronde

Voor Tiesj Benoot kan de Ronde van Vlaanderen niet snel genoeg beginnen. Na zijn afwezigheid in Gent-Wevelgem is Benoot helemaal klaar om te koersen.

"Het was mentaal lastig", reageert Benoot op zijn afwezigheid in Gent-Wevelgem. Nadat hij samen in een tv-programma zat samen met de besmette Jan Bakelants, weerde Team Sunweb hem uit de selectie. "Zondag en maandag heb ik lang en hard getraind op het parcours van de Ronde."

"Ik voel me alleszins klaar. Achter Van Aert en Van der Poel zitten 15-20 renners die kans maken, waaronder ikzelf. Het zal afhangen van de vorm van de dag. Met Mathieu en Wout naar de Paterberg rijden wordt lastig, daarom hoop ik op een lange en lastige finale", besluit Benoot in HLN.