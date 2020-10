Al een ferme slag uitgedeeld in Vuelta, sommige grote namen zelfs op 10 minuten gereden: een overzicht

De Vuelta 2020 is niet de koers met een lange aanloop voor de klassementsmannen en grote namen. Wie in aanmerking wil komen voor de eindzege of het podium, moest er op dag één meteen staan. Na de bergrit naar Arrate weten velen al hoe laat het is.

Dat is toch wel een overzicht waard. Mede door de bonificatieseconden staan mannen als Dumoulin en Valverde al op een minuut in het klassement. Een grote kans dus dat Jumbo-Visma opnieuw de kaart Roglic trekt en Movistar voor Mas gaat. Vlasov en Martínez zakten er ook al door. Die eerste had onlangs wel nog last van een ziekte en die laatste kwam al vroeg in de rit ten val.

Het meest opvallend is het tijdsverlies voor Thibaut Pinot en Chris Froome. Beiden krijgen meer dan tien minuten aan de broek. Pinot reed op geen enkel moment in deze etappe in beeld en zal dus geen eerherstel halen na zijn mislukte Tour. Froome loste ook vroeg, maar Ineos gaat met Carapaz voor de eindzege. Michael Woods kwam ten val nog voor de slotbeklimming en is al bijna eens zo veel tijd kwijt.

Favorieten na dag 1 in de Vuelta

1. Roglič

2. Carapaz 5"

3. D. Martin 7"

4. Chaves 11"

6. Mas 11"

11. Valverde 1'01"

16. Dumoulin 1'01"

17. Formolo 1'01"

18. G. Martin 1'18"

20. Soler 1'27"

41. Vlasov 4'41"

42. Martínez 4'59"

63. Pinot 10'06"

72. Froome 11'22"

157. Woods 18'39"