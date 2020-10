Enkele positieve coronatests maar geen bij de renners en dus Vueltastart niet in gevaar

De Vuelta moet van start gaan in Irún en daar zal ook het coronavirus niets aan veranderen. Wel moet er ook in Spanje natuurlijk rekening gehouden worden met Covid-19 en blijven alle maatregelen en regels van kracht. Die hebben overigens twee positieve tests opgeleverd.

In de aanloop naar de Ronde van Spanje is het volop testen geblazen. Zondag werd er al een test afgenomen bij alle renners en teammedewerkers. Ook daags nadien was het meer van hetzelfde: 498 personen werden nog eens aan een test onderworpen.

Toen de resultaten hiervan bekend geraakten, bleek dat twee personen positief hadden getest: een medewerker van Bahrein-McLaren en een medewerker van Sunweb. Het ging dus niet om één van de deelnemende wielrenners, waardoor de start van de Vuelta niet in gevaar komt.

MENSEN UIT RONDE MOETEN NOG TESTEN

Er zijn wel nog renners en stafleden die overkomen uiit de Ronde van Vlaanderen. Zij zullen vandaag nog een test moeten afleggen.