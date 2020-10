Knap: 30-jarige Sloveen zorgt voor hoogtepunt in zijn carrière na knappe wedstrijd in Giro

De Vuelta is ondertussen ook begonnen, maar in de Giro zitten we in de slotweek. En daarin mag nog het nodige spektakel verwacht worden.

De etappe van dinsdag was er al eentje met heel veel hoogtemeters. Geen echte cols, maar wel de hele dag echt op en af tussen Udine en San Daniele del Friuli. De favorieten waren niet geïnteresseerd in de dagzege, gezien alles wat nog zou volgen de rest van de week op weg naar Milaan. Vluchters maken het onderling uit En dus mochten 28 vluchters simpel een kwartiertje voorsprong bij elkaar fietsen en het onder elkaar uitmaken wie zou gaan winnen. Jan Tratnik en Ben O'Connor bleken uiteindelijk bij de sterkste renners en dus mochten zij het onder hun tweetjes uitmaken. O'Connor probeerde het in een steile slotkilometer, maar Tratnik overblufte hem makkelijk op weg naar de knapste zege van zijn carrière. Een kwartier later sprokkelde leider Almeida nog een paar seconden door in de slotkilometer te gaan aanvallen uit de groep der favorieten.