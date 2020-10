Trainer Van Aert werkt toe naar de cross en noemt prestaties op de weg een wonder: "Ik hoor het Boonen nog zeggen"

Ook de eigen entourage is aangenaam verrast met wat Wout van Aert allemaal laten zien heeft dit wegseizoen. Trainer Marc Lamberts neemt grote woorden in de mond. Nu is het toewerken naar de cross pleit de coach er toch voor om Van Aert voldoende tijd te gunnen.

"Na die horrorcrash in de Tour mag dit een wonder heten", zegt Lamberts in HLN over het weergaloze wegseizoen van Wout van Aert. "Ik hoor het Tom Boonen nog zeggen. 'Topniveau: ja; Maar dat laatste procentje, na 240 kilometer: zal dat nog wel lukken?' Wel... ja dus."

Het moet Van Aert ongelooflijk deugd hebben gedaan op de weg prijzen te pakken, na de ereplaatsen in het veld de laatste jaren achter Mathieu van der Poel. "Ik heb Mathieu, niet alleen in het veld maar ook op de weg, altijd net dat procentje beter gevonden dan Wout. Maar nu is de kloof dicht. Vorig jaar werd Wout er in de slotfase van de Ronde van Vlaanderen nog afgereden door Mathieu. Nu hield hij gelijke tred."

GEËVOLUEERD NAAR WEGRENNER

Nu op naar het veldrijden. Wat mogen we daarin verwachten? "De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat Wout toch iets meer is geëvolueerd van pure crosser naar wegrenner. Wat niet betekent dat hij zijn winter zal verwaarlozen. Maar of hij nog hetzelfde niveau haalt als vier, vijf jaar geleden, toen hij 15 à 20 wedstrijden won? Afwachten."

Geleidelijk aan opbouwen is de boodschap. "Top tien, zie ik hem redelijk snel rijden. Van daaruit proberen we toe te groeien naar het podium. Om dan in januari in de kampioenschappen hopelijk te kunnen meespelen voor de zege. We gaan die tijd écht wel nodig hebben." Ook noodzakelijk: dat Van Aert het nu twee weken wat kalmer aan doet. "Die veertien dagen zijn broodnodig. Hij moet er nu écht wel eens deftig tussenuit."