Mathieu van der Poel neemt enkele dagen rust en bouwt daarna op richting zijn eerste veldrit in december

In de AG-Driedaagse Brugge-De Panne kwam Mathieu van der Poel ten val. Daar heeft hij enkele kwaaltjes aan overgehouden, maar de Nederlander zal nu enkele dagen rust nemen. In december moet hij opnieuw vol aan de bak.

Bij Het Nieuwsblad staat te lezen dat Mathieu van der Poel een lichte hersenschudding heeft overgehouden aan zijn val in de AG-Driedaagse Brugge-De Panne. De Nederlander krijgt echter tijd om te herstellen, want hij zou tien dagen rust nemen.

Daarna zal hij rustig opbouwen richting december, want dan begint van der Poel aan zijn eerste veldritten dit seizoen. De eerste veldrit van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen is de Scheldecross in Antwerpen op 12 december.