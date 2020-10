Philipsen strandt op zucht van zege maar zet beste uitslag neer in grote ronde: "Had het gevoel dat ik zege beet had"

Met Jasper Philipsen moeten ze zeker rekening houden, weten ze nu ook in de Vuelta. Hij verraste vriend en vijand met een vroege aanzet en nog meer door zo lang op kop te blijven. Enkel Sam Bennett van Deceuninck-Quick.Step on hem nog passeren.

Jasper Philipsen blikt op de site van UAE terug op de vierde etappe in de Ronde van Spanje. "Het ging heel goed. De jongens deden een geweldige finale zoals we gepland hadden, juist als we gepland hadden. De hele tijd zat ik in pole positie voor de overwinning. Met 50 meter te gaan had ik het gevoel dat ik de zege beet had."

Ik heb geen spijt over mijn sprint

Het werd finaal geen overwinning, maar wel een tweede plaats voor Philipsen. "Uiteindelijk kwam Sam Bennett van achteruit met een hoge snelheid. Ik heb geen spjit over mijn sprint. We deden het zoals we gepland hadden, maar het draaide niet helemaal uit in ons voordeel."

Ondanks dat de overwinning er zeker en vast in zat, is Philipsen niet al te aangeslagen. "Ik ben een beetje ontgoocheld dat ik niet win, maar geeft me ook vertrouwen voor de andere sprintersritten", zegt de winnaar van de eerste etappe uit de BinckBank Tour.