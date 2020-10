Renner van Deceuninck-Quick-Step teleurgesteld over kwijtspelen roze trui, maar krijgt lovende woorden van ploegmaat Joao Almeida: "Zonder de Wolfpack was het niet mogelijk"

Bij Deceuninck-Quick-Step hebben ze hun uiterste best gedaan om de roze trui bij te houden, maar de 18de rit met de Stelvio was er te veel aan. Na de etappe was Masnada teleurgesteld dat Joao Almeida de roze trui was kwijtgespeeld.

Fausto Masnada is aan sterke Giro bezig en was de meesterknecht van Joao Almeida, maar in de 18de etappe zijn ze de roze trui kwijtgespeeld. "Ik vind het zeer jammer dat we de roze trui niet meer hebben. Ik heb al mijn energie gebruikt om bij Joao Almeida te blijven", aldus Masnada op Twitter.

Joao Almeida zelf had een reactie klaar voor zijn sterke ploegmaat. Zo heeft hij lovende woorden voor Masnada en Deceuninck–Quick-Step in het algemeen. "Jij was sterk! Jij en de hele ploeg! Het was niet mogelijk als ik de Wolfpack niet bij mij had", aldus de jonge Portugees.