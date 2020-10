Kelderman nog in het roze, neemt ploegmaat over of loopt het mis voor Sunweb? D-day in Giro met laatste bergrit!

Komt de winnaar van de Giro nog een keertje uit Nederland? Wilco Kelderman zal er alvast alles aan doen om in de voetsporen van Tom Dumoulin te treden. Het is echter de vraag of hij de trend uit de vorige bergrit nog kan keren. Zoniet moet ploegmaat Hindley de meubelen redden voor Sunweb.

Het was een gewaagde strategie die Sunweb hanteerde in de vorige etappe die ertoe deed voor het klassement. Kelderman was op dat moment veruit de best geplaatste renner van de ploeg, maar Jai Hindley voelde zich beter en hoefde niet bij de Nederlander te blijven. Toen de volgwagen van Sunweb passeerde, stopte die zelfs niet bij Kelderman.

Hindley was op pad met Geoghegan Hart van Ineos. Aan de voet van de beklimming zette Hindley zich dan wel in diens wiel en deed hij geen meter kop meer, behalve vlak voor de streep. Zo kwam er natuurlijk ook geen demarrage van de nog steeds fris ogende Hindley. Gevolg: Kelderman pakte nog net het roze, Sunweb had de nummer 1 en 2 in het klassement, maar ook Geoghegan Hart is nog niet uitgeteld.

SPETTERENDE ONTKNOPING

Dat alles samen moet voor een spetterende ontknoping zorgen. De twintigste etappe kent nog wel een aanloop van honderd kilometer die de meeste renners wel moeten aankunnen, maar nadien zal er drie keer geklommen worden richting Sestrieres, vanuit verschillende kanten. Goed voor één beklimming van tweede categorie en twee van eerste categorie.

De aankomst ligt dan ook in Sestrieres, op de top van de laatste klim. Het kan niet anders dat hier alle klassementsmannen hun troeven op tafel gooien. Kelderman, Hindley en Geoghegan Hart zullen dat moeten doen. Maar vergeet ook Bilbao niet, die ook nog altijd maar op iets meer dan een minuut staat.

HINDLEY DE MAN IN VORM

Kelderman verloor in de vorige bergrit nog veel tijd in de laatste paar kilometers. Dan lijkt dit toch ook te zwaar te worden. Of geeft de roze trui hem vleugels? Bovendien is hij de beste tijdrijder van de vier best geplaatste renners en komt er zondag nog een chronorace aan. Bij Sunweb hebben ze met Hindley dé man in vorm bergop, maar moeten ze vooral zien dat ze de kaas niet van het brood laten halen door Ineos of Bahrein-McLaren.