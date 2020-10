Slottijdrit in Giro wordt razend spannend: Tao Geoghegan Hart topfavoriet, maar wat met Jai Hindley?

Tao Geoghegan Hart of Jai Hindley. Eén van deze twee renners mag zich morgen de eindwinnaar van de Giro noemen. Ze starten in dezelfde tijd aan de slottijdrit, maar Geoghegan Hart is (normaal gezien) de betere tijdrijder.

Voor de start van de voorlaatste etappe werd de Nederlander Wilco Kelderman gezien als de grote favoriet om de Giro te winnen, maar de leider kraakte op de voorlaatste klim van de dag door uitstekend werk van Rohan Dennis.

Dennis deed het werk uiteraard voor zijn ploegmaat Tao Geoghegan Hart, maar Jai Hindley, een ploegmaat van Kelderman en toen de nummer twee in het klassement, kon volgen. In het algemeen klassement was het verschil tussen Hindley en Geoghegan Hart slechts vier seconden in het voordeel van Hindley en dus moest de Australiër nog iets proberen op de slotklim, want Geoghegan Hart wordt gezien als de betere tijdrijder met het oog op de slottijdrit.

Hindley probeerde wel, maar hij kon geen afstand meer nemen van de Brit. Integendeel, het was Geoghegan Hart die de overwinning kon binnenhalen en door de bonificatieseconden staan ze nu op gelijke hoogte in het algemeen klassement.

De roze trui is voorlopig nog voor Hindley, maar hij zal morgen in de tijdrit alles uit de kast moeten halen, want Geoghegan Hart wordt gezien als de betere tijdrijder. In de vorige tijdrit (de 14de etappe) was Geoghegan Hart 1 minuut en 15 seconden sterker dan Hindley, maar dan ging het wel om een heuvelachtige tijdrit van 34 kilometer. Morgen staat een vlakke tijdrit op het programma van 15 kilometer.

Het belooft zondag dus een razend spannende strijd te worden. Pakt Geoghegan Hart de roze trui in Milaan en heeft Team Ineos Grenadiers zo toch een eindoverwinning beet in een grote ronde of kan Hindley verrassen? Antwoord morgenmiddag.