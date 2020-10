Tao Geoghegan Hart maakt zijn meest wilde dromen waar in de Giro: "Bradley Wiggins gaf me super advies"

Wie tipte op Tao Geoghegan Hart als eindwinnaar van de Giro, is een voorspeller eerste klas. Quasi niemand hield met dit scenario rekening, maar voor de 25-jarige Brit is het een droom die werkelijkheid wordt. Met dank aan de wijze raad van enkele mannen die het al hebben meegemaakt.

Zelfs in de wetenschap dat hij binnen dezelfde seconde als Hindley stond bij het begin van de slottijdrit, durfde Tao Geoghegan Hart nog niet uitgaan van de eindzege. "Het zijn drie ongelooflijke weken geweest", reageert de winnaar van de Giro 2020 Deze ochtend dacht ik niet dat dit mogelijk was, maar hier zijn we nu."

TWEE VREEMDE UREN

De grootste uitdaging was om in deze situatie goed met de druk om te gaan. Er staat natuurlijk niet elke dag de eindzege in een grote ronde op het spel. "Ik beleefde twee vreemde uren in mijn kamer. Ik probeerde er niet te veel over na te denken en luisterde naar muziek. Dat was het enige moment waarop het echt tot mij doordrong."

MOOI BERICHT VAN GERAINT THOMAS

Geoghegan Hart werd wel goed bijgestaan. "Bradley Wiggins gaf me super advies om gewoon te focussen op mezelf en het proces. G (Thomas, red.) stuurde me een supermooi bericht vorige avond. Dat zijn de mannen die me geïnspireerd hebben."

Ineos was naar de Ronde van Italië getrokken om die te winnen met Thomas, maar deed het dus met Geoghegan Hart. Bij die laatste doet het de liefde voor de wielersport alleen nog maar toenemen. "Dit is een geweldige sport. Het neemt je mee naar ongelooflijke plekken en je ontmoet ongelooflijke mensen."