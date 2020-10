Dan Martin: "Ik kan niet wachten om samen met Chris Froome in de ploeg te rijden"

Momenteel zijn ze nog concurrenten van elkaar in de Vuelta, maar binnenkort rijden Daniel Martin en Chris Froome bij Israel Start-Up Nation. De Ier kijkt nu al uit om samen te rijden met de viervoudige Tour-winnaar.

Dan Martin rijdt voorlopig een ijzersterke Giro. Met een etappeoverwinning en een derde plaats in het algemene klassement lijkt hij zijn tweede jeugd te beleven. De rode leiderstrui is in handen van Richard Carapaz, ploegmaat van Chris Froome. Tijdens de rustdag blikte Martin vooruit op het samenrijden met Froome volgend seizoen.

"Hij zal iedereen enorm inspireren, ik kan niet wachten om met hem te rijden. De ploeg zal volgend jaar opnieuw een stap vooruit zetten, dat doen we elk jaar. Het is echt een steile curve: van klein continentaal ploegje naar het WorldTour-team met een viervoudige Touwinnaar. Ik ben enorm blij dat ik daar deel van mag uitmaken", klinkt het.

"We hebben elke dag met elkaar gepraat in deze Vuelta. Hij heeft al veel tijd verloren in deze Vuelta maar het is al bewonderenswaardig dat hij opnieuw op de fiets zit na zijn val van vorig jaar", besluit Martin.