Komt het nog goed met Tom Dumoulin in deze Vuelta? "Goed dat hij niet opgeeft, dit is voor 2021"

Na 6 etappes in de Vuelta staat Dumoulin op plaats 47 in de stand, op 31 minuten van leider Carapaz. Niet de beste grote ronde dus voor de Nederlander, maar ploegleider Merijn Zeeman vindt het goed dat Dumoulin niet heeft opgegeven na de eerste rustdag.

"Richting het seizoen 2021 is het goed dat hij dit doet", klinkt het in het Nederlandse AD. "We schatten in dat het nu beter met hem gaat. Het is belangrijk dat hij onderdeel blijft van deze Vuelta-ploeg want zo bouwen we een hecht collectief. Tom is nieuw dit jaar dus het is belangrijk dat hij veel tijd doorbrengt met zijn ploeggenoten", vindt de ploegleider van Jumbo-Visma.

Dumoulin had eerder aangegeven geen energie meer te hebben en aan opgeven denkt. Maar Zeeman denkt dat het richting 2021 net beter zou zijn dat Dumoulin zijn Vuelta verder zet. "Het is een goede invvestering voor het komende wielerjaar om hier te blijven."

"Het is geen verrassing dat hij nu minder is. Op de Tour waren we perfect voorbereid maar niet op de Vuelta. Het was gewoonweg een heel vreemd seizoen waardoor de voorbereiding verre van ideaal was", verklaart Zeeman.