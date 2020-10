NTT Predictor schuift Tim Wellens naar voren als kandidaat-winnaar

Op basis van het profiel van de etappe en het profiel van de verschillende renners waagt de NTT Predictor zich steeds aan een voorspelling over wie juist het meeste kans maakt op de ritzege. Er worden dan drie renners naar voren geschoven en daar is Tim Wellens ook bij in de zevende rit van Vitoria-Gasteiz naar Villanueva de Valdegovia.

Samen met Michael Woods van EF Pro Cycling en Aleksandr Vlasov van Astana behoort Wellens tot de topfavorieten. De etappe wordt omschreven als een rit precies voor de renners die jagen op ritzeges en die op de loer liggen om mee te gaan in de ontsnapping. Afwachten maar of de voorspelling uitkomt.

