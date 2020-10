Gaan de alarmbellen af bij Ineos? "Zagen een heel sterke Roglic vandaag"

Carapaz maakte een zeer sterke indruk tijdens de achtste etappe van de Ronde van Vuelta. Maar de rodetruidrager moest een nog sterkere Primoz Roglic voor laten gaan. In het algemeen klassement blijft Carapaz leider, maar zijn voorsprong is miniem.

In het flashinterview na de etappe was Carapaz ook onder de indruk van zijn concurrent. "We hebben een sterke Roglic gezien, maar we blijven in de running om deze Vuelta te winnen", klonk het bij de Ecuadoriaanse leider.

Bang is hij niet van Roglic, hij vindt het zelfs leuk zo'n concurrentie. "Het was een leuk en spannend gevecht, het motiveert me. Voor de fans maakt het de wedstrijd extra spannend en leuk om naar te kijken. Nu komen enkele minder lastige etappes maar er kan vanalles gebeuren", blikt hij al vooruit.