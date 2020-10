Van Aert heeft nog niet beslist over eventuele groene ambities in 2021: "Ondertussen zit Tokio in mijn achterhoofd"

Wout van Aert heeft dit jaar in de Tour enorm werk geleverd voor de ploeg, waardoor het ook niet mogelijk was om op jacht te gaan naar die groene trui. Gaat dat volgend jaar wel het geval zijn of maakt Jumbo-Visma dan een soortgelijk plan?

"We hebben het er nog niet over gehad hoe we het jaar volgend seizoen gaan indelen. Ik heb dit jaar ook gezegd dat ik in de toekomst zeker eens voor de groene trui wil gaan", haalt Wout van Aert aan in Extra Time Koers. Alleen belooft 2021 ook weer een bijzonder jaar te gaan worden.

Daar zitten de Olympische Spelen voor veel tussen en dat kan dan ook weer invloed hebben op de Tour. "Ondertussen zit Tokio ook in mijn achterhoofd. Dan moet je zeker zien hoe je de Tour aanpakt of indeelt." Zonde was dit jaar vooral dat het vele werk niet rendeerde, omdat Roglič naast de Tourwinst greep.

ANALYSE VAN DE TOUR

Hebben ze bij Jumbo-Visma al lessen getrokken uit de ontknoping van de Tour van 2020? "Onze performance manager Mathie Heijboer heeft er van wakker gelegen. Dat is iemand die er zeker het hart van in is. Die analyse zal binnen de ploeg wel gebeuren. Mijn persoonlijk idee is dat Pogačar verschrikkelijk hard gereden heeft en dat we daar op gestoten zijn en we daar weinig fout gedaan hebben."