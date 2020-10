Niet Philipsen, maar andere Belg op de dichtste ereplaats: "Tim Wellens deed een supergoede job"

In de sprints in de Vuelta durven de Belgen er zich wel tussen te gooien. Bij UAE hebben ze Philipsen, bij Lotto Soudal hebben ze Gerben Thijssen. Die laatste zette in Aguilar de Campoo zijn beste uitslag ooit in de WorldTour neer.

Het werd een tweede plaats voor Thijssen na de declassering van Sam Bennett. De overwinning was wellicht dichterbij dan hij zelf had gedacht. Het koersverloop was hem alvast wel bevallen. "Ik had vertrouwen in mijn sprint. De laatste dagen waren vermoeiend, maar dit was geen al te snelle dag."

VAN VER AANGEZET

Ook bij Lotto Soudal is het vertrouwen in Thijssen aanwezig. Dat was te merken aan de manier waarop Wellens zich volop gaf in de voorbereiding op de spurt. Dat was Thijssen niet vergeten. "Tim Wellens deed een superjob op vijf kilometer van de meet." En deed de rappe man van Lotto zelf alles perfect? "Ik ging misschien van te ver aan. Hoe dan ook ben ik tevreden over de uitslag."

Als je tweede kan worden, kan je misschien ook wel eens winnen? Dit doet alvast dromen voor de man die vorig jaar nog zwaar ten val kwam in de Zesdaagse van Gent. "Dit geeft vertrouwen voor het vervolg van de wedstrijd. Waarom zou het de komende dagen niet eens lukken om het af te werken?"