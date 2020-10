Sportdirecteur Deceuninck-Quick.Step zet puntjes op de i na mededeling UCI: "Dit is niet correct"

Het zal niet de laatste kans op ritwinst geweest zijn voor Deceuninck-Quick.Step, maar de declassering van Sam Bennett in de negende rit in de Vuelta deed wel pijn. Ook opmerkelijk is dat de communicatie van de UCI hieromtrent niet strookte met de realiteit.

Althans volgens sportdirecteur Rik Van Slycke. Die deelde op Twitter een artikel waarin de mededeling van de UCI werd aangehaald. "Het panel van UCI-commissarissen declasseerde renner Sam Bennett voor een beweging met de schouder tegen een andere renner met 500 meter te gaan in de negende rit in de Vuelta", klonk het in het statement.

"De beslissing werd genomen op basis van tv-beelden en de UCI-regelgeving, die sancties toestaat voor 'het afwijken van de gekozen lijn of een irreguliere sprint'. Zowel de renner als de sportdirecteur van de ploeg zijn gehoord door het panel", gaat de verklaring verder.

This is incorrect ... the decision was already taken by the jury before we could speak them ... pic.twitter.com/5bRJLVfvnQ — Rik van Slycke (@Rikvanslycke) October 30, 2020

Dat laatste ontkent Van Slycke met klem. "Dit is niet correct. De beslissing was al genomen door de jury voor we met hen konden spreken."