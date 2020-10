Bora-Hansgrohe stuit op uitmuntende Roglič: "Ik volgde het wiel van Guillaume Martin, Roglič te sterk"

Verschillende types renners gingen hun kans aan de aankomst in Suances. Met Roglič als overwinnaar en ook de tweede man in de uitslag was een klassemenstrenner: Felix Großschartner, de nummer zes uit de stand. Net geen ritzege dus voor Bora-Hansgrohe.

Nuja, toen Roglič aanzette, was er wel niemand in staat om hem echt te volgen. "Het was zeer hectisch aan het einde, maar het team bracht me in een goede positie in de aanloop naar de finale. Ik volgde het wiel van Guillaume Martin en schoof op", vertelde Großschartner. "Roglič was uiteindelijk te sterk."

Dat maakte het voor de Oostenrijker mogelijk ook een stuk gemakkelijker om de uitslag te accepteren. "Ik ben heel blij met mijn tweede plaats. Ik vind dat ik dag per dag sterker word. De twee dagen die er nu aankomen worden wel heel zwaar."

VOLDOENDE KANSEN IN LAATSTE WEEK

Inderdaad twee cruciale ritten na mekaar voor alle klassementsmannen. Großschartner wil vooral niet panikeren, moest het tegenvallen. "Als ik daar tijd verlies, is het nog niet erg, want in de laatste week zijn er nog voldoende kansen om tijd goed te maken."