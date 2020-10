Na Mertz en Dupont haalde Bingoal-WB nog een Belgische nieuwkomer binnen

Bingoal-Wallonie Bruxelles doet aardige zaakjes op de Belgische markt dezer dagen. Dupont (Circus-Wanty Gobert) en Mertz (Lotto) rijden in 2021 voor Bingoal en dat gaat ook Milan Menten doen, voorlopig nog renner van Sport Vlaanderen-Baloise.

Het is dus een beetje een stoelendans van de renners tussen de Belgische teams. Bingoal-Wallonie Bruxelles volgde Menten al langer en is vooral gecharmeerd door zijn aanvalslust. De Limburger reed enkele jaren voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal, vooraleer in 2018 de stap naar de profs te zetten bij Sport Vlaanderen-Baloise.

Dit jaar eindigde Menten bijvoorbeeld in de top tien in de Gooikse Pijl. Met de overstap naar Bingoal-Wallonie Bruxelles komt er nu een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan aan. Ook klaar voor een nieuwe stap: Quentin Venner. Hij is de derde renner uit de opleidingsploeg van Bingoal-Wallonie Bruxelles die in 2021 zal doorstromen naar de profploeg.