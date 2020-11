Ook zonder Pinot laat FDJ iets zien in de Vuelta: "Moeten er het beste van maken", zegt ritwinnaar Gaudu

David Gaudu won de 11e etappe in de Ronde van Spanje. Hij was sterker dan medevluchter Soler in de laatste hectometers.

Bij Groupama-FDJ, de ploeg van Gaudu, hebben ze er niet zo'n goede Vuelta opzitten voorlopig. Na drie etappes gaf kopman Thibaut Pinot er de brui. Ook Seigle en Ladagnous zijn al afgestapt. Toch kon Gaudu de ploeg nog wat in the picture rijden met een mooie etappeoverwinning. "De afgelopen dagen was de sfeer niet zo super binnen de ploeg", reageert Gaudu in het flashinterview na zijn etapppewinst zaterdag. "Maar we moesten iets doen om er het beste van te maken." "Vandaag voelde ik me eigenlijk ook niet zo goed in het begin van de etappe", bekent hij. "Ik voelde me beter en beter worden tijdens de etappe. Ik wist dat het van mijn punch zou afhangen om vandaag te winnen tegen Soler. Daarom heb ik gewacht tot de laatste 200 meter", blikt Gaudu terug.