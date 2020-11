Jasper Philipsen zet zijn voet naast de grote jongens in het rondewerk: "Dit betekent veel voor mij"

Nog altijd maar 22 is Jasper Philipsen en nu kan hij al zeggen dat hij een rit in een grote ronde gewonnen heeft. Veel collega's in het peloton zullen hem dat benijden. Een mogelijk bepalend moment in zijn nog jonge wielerloopbaan.

Dat besef zal stilletjes aan ook nog bij hem moeten doordringen. "Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben met deze overwinning. Dit betekent veel voor mij. Ik ben al de hele Vuelta aan het wachten op het juiste moment. Dat is er onverwacht nu gekomen." Het heeft er heel lang naar uitgezien dat er geen kans tot sprinten zou komen. "Het was moeilijk te zeggen of het op een sprint ging uitdraaien, maar op het einde controleerden toch veel teams in het peloton. De wind op kop maakte het heel lastig voor de sterke kopgroep. Ik begon er meer en meer in te geloven" Deze overwinning gaan ze mij niet meer afnemen Het was ook wel een finish op zijn maat. "Ik hou wel van oplopende aankomsten. Dit was niet te zwaar. Normaal ligt me dat dan wel. Deze overwinning gaan ze mij niet meer afnemen. Ik ga van dit moment genieten, ik ben er super trots op. Ik probeer nu voor het eerst een grote ronde uit te rijden."