Bondscoach Vanthourenhout duidelijk: "Niets fout met interview Jurgen Mettepenningen"

Jurgen Mettepenningen had in een interview aan Sporza verklaard dat Eli Iserbyt in zijn huidige vorm misschien wel in aanmerking was om enige kopman te zijn op het EK veldrijden. Sven Nys zag dat toch eventjes anders en reageerde hierop met heel wat smileys.

Bondscoach Sven Vanthourenhout spreekt zich bij WielerFlits uit over het Twitter-incidentje. Jurgen Mettepenningen deed alvast niets verkeerd, benadrukt hij. "Ik heb het interview gelezen. Niets fout mee, vind ik. Hij mag dat doen. Eli is ook in topvorm. Jurgen gaf ook in datzelfde interview aan ‘dat hij geen bondscoach was en dus niet beslist’. Ik neem uiteindelijk de beslissing. Maar iedereen mag zijn mening uiten." 😂😂😂 https://t.co/EQIhUtMF7T — Sven Nys (@sven_nys) November 4, 2020 Dat deed Sven Nys dus eveneens op zijn eigen wijze en dat had Vanthourenhout liever anders gezien. "Ook Sven mag reageren hoe hij wil, al heeft het veldrijden anno 2020 het niet vandoen om op die manier aandacht te genereren. Ik hou eerder van een professionele stijl. Maar zo lang er respect is voor elkaar, kan ik er wel mee om." Over de kwestie op zich: wie is er nu kopman in Rosmalen? "Als er op een bepaald moment een Nederlander en een Belg voorop rijden, dan verwacht ik dat iedereen zijn land vertegenwoordigt. De renners weten hoe ik in elkaar steek en kunnen zich op dat vlak geen misstappen veroorloven. Maar ik zou liever een strijd zien tussen twee Belgen, natuurlijk. Dan zijn ze allebei kopman."