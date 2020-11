Drievoudig wereldkampioen tijdrijden gaat aan de slag bij UCI

De UCI heeft een ex-renner met knap palmares aangesteld om zich over de innovatie in de koers te buigen. Het gaat om Michael Rogers, die tijdens zijn actieve wielercarrière drie keer wereldkampioen tijdrijden werd. In 2016 stopte de Australiër met koersen.

Rogers bleef ook nadien wel betrokken bij het wielrennen. Dit jaar maakte hij nog deel uit van de staf bij NTT. Die ploeg dreigt mogelijk te verdwijnen, maar Rogers heeft dus al een nieuwe job gevonden. Hij gaat aan de slag bij de UCI als innovatiemanager. VIRTUEEL CONGRES Zijn aanstelling werd donderdag bevestigd door de UCI op een virtueel congres. Rogers zal waken over het beheer van technologische innovatie, zoals de data van wielrenners tijdens de koers, technologie voor wielerevents en de ontwikkeling van het virtuele wielrennen. Zijn actieve wielerloopbaan begon Rogers in 2001 destijds met vijf jaar bij Quick.Step. Hij wist naast het behalen van zijn wereldtitels in het werk tegen de klok ook eens in de top tien te eindigen in zowel de Giro als de Tour.