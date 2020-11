Ian Stannard geraakt door massa steunbetuigingen na noodgedwongen afscheid: "IK had zulke reactie niet verwacht"

Ian Stannard, in 2014 en 2015 winnaar van het Omloop Het Nieuwsblad, heeft inmiddels een massa aan steunbetuigingen mogen ontvangen. Onder meer op sociale media, met onder andere ploegmaats Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas die niets dan lovende woorden voor hem hebben.

Stannard zelf staat er wat van te kijken dat zo veel mensen zo erg met hem meeleven. "Wow, zulke reactie had ik niet verwacht", schrijft de man die zijn wielercarrière nog begon bij Landbouwkrediet, om uiteindelijk elf jaar bij Sky en opvolger Ineos te rijden.

Wow, I didn’t expect a reaction like that. Thanks to all those who have sent kind words on my retirement.