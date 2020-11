Roglic sluipt met bonificatieseconden weer dichter naar eindwinst: "Wil de meest complete renner zijn"

Primoz Roglic is naast klimmer en tijdrijder ook een heel explosieve renner. De Sloveen sprintte in een uitgedund peloton naar een tweede plaats in de Vuelta waardoor hij in het algemene klassement 6 seconden uitloopt.

"Ik heb vanaf het begin van de Vuelta gezegd dat ik elke dag mijn best zou doen. Ik wist dat ik mee zou kunnen sprinten aangezien veel snelle jongens gelost waren. Ik heb ook de groene trui, dus ik moet bewijzen dat ik ook kan sprinten", klinkt het bij Roglic. "Het is makkelijker om hier boniseconden te nemen dan op de Angliru", weet Roglic. "Maar de beslissende dag is morgen. We moeten gefocust blijven en ons best doen, dan zien we wel wat morgen brengt", besluit de rodetruidrager. In het algemene klassement heeft Roglic nu 45 seconden voorsprong op Carapaz en 53 op Hugh Carthy.