Wielermiddens gesterkt door afwerken kalender 2020: "We hebben de wereld getoond dat we het konden"

Het is dan toch gelukt: ook in coronatijden is de herwerkte wielerkalender volledig afgewerkt. Thomas De Gendt liet in een tweet al weten dat het hem moed geeft voor volgend jaar. Net als de renner van Lotto Soudal spreekt ook de manager van Trek-Segafredo dat vertrouwen uit.

Luca Guercilena vertelt aan Cyclingnews over de omstandigheden die de wielerwereld dit jaar meemaakte. "We hebben de voorbije maanden van dag tot dag geleefd, maar het is de moeite waard geweest. We hebben sinds maart samengewerkt om er voor te zorgen dat de wielersport kon doorgaan. We hebben aan de wereld getoond dat we het konden en dat is iets waar we allemaal trots op kunnen zijn."

We hebben dit jaar geleerd hoe het moet

Het is afwachten hoe het nu verder gaat, want het coronavirus is natuurlijk nog niet verdwenen uit onze maatschappij. "We staan voor een complex seizoen volgend jaar, met een vaccin dat er kan komen of misschien ook niet. We moeten klaar zijn om alles te gebruiken dat dit jaar geholpen heeft. We hebben dit jaar geleerd hoe het moet, dus we hebben de moed om te blijven koersen in 2021."

Guercilena denkt dat het wielrennen er beter voor staat dan bepaalde andere sporttakken. "De pandemie heeft onze zwaktes onthuld, maar ook onze sterktes in vergelijking met andere sporten", besluit de Italiaan.