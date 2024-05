Erg weinig geloof in Geraint Thomas: analisten kritisch voor uitspraken van Welshman

In de Giro staat de laatste week voor de deur. Geraint Thomas wil aanvallend koersen, maar er wordt weinig geloof gehecht aan de uitspraken van de Welshmen.

Twee derde van de Giro zijn achter de rug, er staan nog zeven etappes op het programma. Tadej Pogacar heeft een comfortabele voorsprong van bijna vier minuten op zijn eerste achtervolgers. Zij moeten dus aan de bak.

Een daarvan is eerste achtervolger Geraint Thomas. De Welshman verloor in de tijdrit opnieuw 45 seconden, waardoor hij nu op 3'41" staat van Pogacar. Toch gelooft Thomas nog in de eindzege in de Giro.

Weinig geloof in woorden Thomas

INEOS Grenadiers heeft dankzij de goede tijdrit van Thymen Arensman nu ook een tweede man in de top zes van het klassement, ook al staat de Nederlander al op meer dan zes minuten van Tadej Pogacar.

Toch wordt er weinig geloof gehecht aan het aanvallend koersen van Geraint Thomas. "Dat heb ik hem eigenlijk de laatste drie tot vier jaar niet meer zien doen", zegt Bobbie Traksel bij Eurosport. "Maar ik hoop wel dat hij het durft."

"Dan moet je wel durven verliezen, ook het podium. Maar ik geloof niet dat hij dat zal doen." Ook Jip van den Bos twijfelt. "Als hij wil aanvallen, dan betekent dat Pogacar aanvallen. De enige man die voor hem staat. Dat zie ik gewoon niet gebeuren."