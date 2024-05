Patrick Lefevere doet verrassende uitspraak en wil één iets verduidelijken wanneer vete van weleer plots weer opduikt

Het zijn weer wat betere tijden voor Patrick Lefevere. Ook dan kan een verrassende uitspraak van de CEO van Soudal Quick-Step op de hoek loeren.

Patrick Lefevere is in zijn nopjes met de wederopstanding van Alaphilippe in de Giro. Je zou denken dat diens ritzege in de grote ronde één van de mooiste successen uit 2024 is. Wellicht is dat zo, maar in zijn column in Het Nieuwsblad laat Lefevere optekenen dat de zege van Vangheluwe in Duinkerke evenveel plezier doet.

Toch wel verrassend, gezien het verschil in status tussen die twee koersen. Lefevere legt ook uit waarom dat het geval is. De Vierdaagse van Duinkerke is voor Soudal Quick-Step een halve thuiskoers, want de renners logeren op minder dan veertig kilometer dan de service course van de ploeg. En dan volgde zo'n ontknoping in rit 4.

ZOALS ALAPHILIPPE EN BOONEN

Warre Vangheluwe trad in de voetsporen van namen als Alaphilippe en Boonen door te vroeg te juichten, maar hij kwam er wél mee weg: hij hield 1 millimeter over op Sam Bennett, de snelste van het aanstormende peloton. Uitgerekend Sam Bennett kwam daar de plannen van Soudal Quick-Step ei zo na in de war brengen.

Lefevere kan niet anders dan te verwijzen naar de moeilijkheden tussen hem en Bennett toen die nog bij hem in de ploeg reed. Lefevere erkent dat een zenuwinzinking niet veraf was, maar dat niets te maken had met de naam van de nummer 2 in de vierde rit in de Vierdaagse van Duinkerke. Goed dat hun vete toch niet zo ver gaat.

WOLFPACK-TALENT ONTBOLSTERT ONDANKS ONGEVAL

Overigens vergelijkt de sterke man van de Wolfpack de overwinningen van Alaphilippe en Vangheluwe nog eens. Die van Alaphilippe deed extra deugd omdat hij van ver terugkwam, maar eigenlijk geldt dat ook voor de jonge Vangheluwe. Die raakte op zijn negende betrokken in een zwaar ongeval, maar onderstreept nu zijn talent.