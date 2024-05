Iedereen heeft hetzelfde te zeggen over de grote comeback van Wout van Aert die eraan komt

Het is nu helemaal zeker: de grote comeback van Wout van Aert komt er weldra aan. Dat gaat gebeuren in de Ronde van Noorwegen.

Wout van Aert heeft aangekondigd in de Noorse rittenkoers zijn rentrée te maken, wel met de gedachte in het achterhoofd om het stap voor stap aan te pakken en zonder verwachtingen naar het noorden te trekken. Met die minset kan het alleen maar meevallen. Ondertussen zijn tal van wielerfans al blij dat hij weer kan koersen.

Daar valt niet naast te kijken als we even door het sociale mediaplatform X grasduinen. Zo wordt er bijzonder enthousiast gereageerd op zijn comeback. "Wout, wat een krak ben jij! ONGELOFELIJK maar zo blij dat we jou terug gaan zien. We kunnen alleen zeggen veel succes daar en let the show begin! Komaan Wout!"

"Het is goed dat Wout er nog altijd is", laat een zekere Serge in een andere post optekenen. En er zijn nog andere wielerfans die er van onder de indruk zijn dat een rentrée nu al aan de orde is, nog niet zo lang na zijn valpartij. "Terug in het peloton binnen de twee maanden. Chapeau, Wout van Aert. Hou het veilig."

Dat laatste is wellicht het voornaamste dat gezegd kan worden. Anja, een wielerliefhebster in het geheel maar ook supporter van Visma-Lease a Bike, verwelkomt het goede nieuws eveneens. "Welkom terug, Wout van Aert", klinkt het. Eenzelfde teneur bij Hanna Yanagisawa, wat aantoont dat Van Aert fans heeft in de hele wereld.

"Er zijn geen woorden om te beschrijven hoezeer ik Wout van Aert gemist heb. Laat dit het moment zijn dat het tij keert voor de ploeg, want het is hoog tijd", verwijst Hanna naar de enorm grote pech die Visma-Lease a Bike dit seizoen al kende.