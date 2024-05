De Giro is nog niet voorbij! Geraint Thomas zet Tadej Pogacar stevig op scherp

In de Giro staat er nog meer dan een week op het programma. Tadej Pogacar is bijzonder dominant, maar Geraint Thomas geeft de strijd nog lang niet op.

In de Giro staat dit weekend een zwaar tweeluik op het programma. Zaterdag werken de renners een vlakke tijdrit van zo'n 30 kilometer af. Voor heel wat renners in het klassement zal dat een lastige klus worden.

Veel tijd om te recupereren krijgen ze echter niet. Zondag op 10u40 vertrekken de renners al voor een bergrit van 222 kilometer met daarin maar liefst 5724 hoogtemeters. Er zal met minuten gerekend worden.

Thomas gelooft nog in eindzege Giro

Geraint Thomas kijkt al uit naar zondag. "Het is een zeer, zeer belangrijke dag. Het plan is om klaar te zijn om agressief te koersen als het momentum er is. En als de benen goed zijn", zegt hij bij Watts Occurring."

"Het wordt een dag waarin je iets wil proberen", stelt Thomas nog. "De dag erna is het toch een rustdag, op hoogte trouwens. Er komen zware dagen aan, in de laatste week staan er ook nog heel wat zware ritten op het menu.

"De Giro start eigenlijk pas dit weekend", is de Welshman nog ambitieus. Zijn achterstand op Pogacar bedraagt wel al bijna drie minuten, maar de Sloveen kan natuurlijk ook nog altijd een mindere dag hebben.